Митинг в белых халатах в Перу. Медработники протестуют из-за отсутствия лекарств и кислорода для лечения больных с COVID-19. Доктора требуют улучшения условий труда на фоне распространения новых штаммов коронавируса. Демонстрация открывает серию акций протеста, которые пройдут по всей стране. Общенациональный митинг медперсонала запланирован на 27 мая. По последним данным, коронавирусной инфекцией в Перу заразились более миллиона 800 тысяч человек, 62 тысячи скончались.