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Миграционный кризис начался в Перу на границе с Чили: туда направили сотни военных
В Перу на границе с Чили начался миграционный кризис. Правительство Перу направило туда военных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Он отметил, что вооруженные силы окажут поддержку в решении миграционного кризиса - на границу с Чили с сегодняшнего дня направлено 300 военнослужащих. Кроме этого, в зону конфликта были отправлены почти 400 полицейских.
Ранее президент Перу Дина Болуарте сообщила об объявлении чрезвычайного положения во всех приграничных районах. Такое решение было принято из-за миграционного кризиса и увеличения числа преступлений.
Самая напряженная ситуация сложилась у южной границы. Здесь десятки нелегалов из Венесуэлы с территории Чили пытаются попасть в Перу, чтобы после этого вернуться на родину или отправиться на территорию других государств.
В четверг, 27 апреля, мигранты пытались силой пробиться через границу. После этого в МИД Перу высказали послу Чили в Лиме протест из-за недостаточных действий со стороны чилийских правоохранителей.
Фото:EFE/ Lucas Aguayo Araos
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