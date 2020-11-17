В Перу назначен новый спикер парламента

В Перу конгресс одобрилкандидатуру нового спикера парламента. Им стал правоцентрист Франсиско Сагасти.Сегодня, согласно действующему законодательству, он займет место президента.Оно стало вакантным после отставки Мануэля Мерино, который пробыл вдолжности всего несколько дней. Назначение Мерино последовало за импичментомпрезидента Мартина Вискарры и стало причиной массовых протестов. В ходеманифестаций 14 ноября в стране погибли два человека, около 100 пострадали.