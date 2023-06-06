В Перу огромная статуя Хищника из автомобильных шин призвана обратить внимание на проблемы экологии

В Перу появилась огромная статуя голливудского Хищника. Ее создал молодой художник в рамках экологической инициативы. Материалом для 10-метровой скульптуры послужили 700 старых автомобильных шин. Так заказчик арт-объекта призвал сограждан утилизировать отходы, не загрязняя окружающую среду, и доказал, что для использованных материалов можно найти лучшее применение.