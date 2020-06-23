В Перу открытие Мачу-Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок

Одна из главных достопримечательностей страны не откроется 1 июля, как было объявлено ранее. Причина - решение властей региона Куско, опасающихся вспышки заболевания коронавирусом. На переносе даты начала турсезона настояли и профсоюзы работников региона.



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