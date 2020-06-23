ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Перу открытие Мачу-Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок

В Перу открытие Мачу-Пикчу для туристов отложили на неопределенный срок

Одна из главных достопримечательностей страны не откроется 1 июля, как было объявлено ранее. Причина - решение властей региона Куско, опасающихся вспышки заболевания коронавирусом. На переносе даты начала турсезона настояли и профсоюзы работников региона.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все