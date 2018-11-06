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В Перу пассажирский автобус столкнулся с фургоном

Крупное ДТП в Перу. В регионе Пуно пассажирский автобус столкнулся с фургоном. Погибли 18 человек, среди них 12 женщин и ребенок, 39 пострадали. По предварительным данным, виновником аварии является водитель фургона, который превысил скорость и выехал на встречную полосу.

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