В Перу пассажирский автобус столкнулся с фургоном

Крупное ДТП в Перу. В регионе Пуно пассажирский автобус столкнулся с фургоном. Погибли 18 человек, среди них 12 женщин и ребенок, 39 пострадали. По предварительным данным, виновником аварии является водитель фургона, который превысил скорость и выехал на встречную полосу.