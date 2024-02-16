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В Перу полицейский переоделся в костюм медведя и выманил преступницу из дома
В Перу произошла необычная история любви, по которой можно снять фильм, только вот развязка не совсем типичная.
Полицейский надел костюм медведя, чтобы выманить на улицу преступницу. Сообщается, что сотрудник наркоконтроля притворился поклонником местной наркобаронессы. Несмотря на криминальный статус, девушка все жевышла на улицу и была задержана коллегами "воздыхателя".
У нее дома нашли пакеты с наркотиками. А полицейский в костюме мишки учтиво сопроводил преступницу до машины.
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