В Перу с размахом отметили традиционный праздник, ставший национальным - День клоуна

Сотни людей, одетых в яркие костюмы и парики, прошли по улицам Лимы, развлекая прохожих и детей. Праздник появился более 10 лет назад в честь известного в Перу клоуна по прозвищу Тони. В 80-х он в составе шапито разъезжал по самым бедным районам страны и радовал людей бесплатными представлениями.