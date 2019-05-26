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В Перу с размахом отметили традиционный праздник, ставший национальным - День клоуна

Сотни людей, одетых в яркие костюмы и парики, прошли по улицам Лимы, развлекая прохожих и детей. Праздник появился более 10 лет назад в честь известного в Перу клоуна по прозвищу Тони. В 80-х он в составе шапито разъезжал по самым бедным районам страны и радовал людей бесплатными представлениями.

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