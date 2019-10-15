В Перу во время праздника обрушилась крыша здания

Поисково-спасательная операция уже вторые сутки не прекращается в Перу. В городе Уанкайо во время праздника в честь святого Франциска Ассизского рухнула крыша общественного здания. 6 человек погибли, свыше 40 пострадали. Под завалами могут оставаться люди. Вероятной причиной ЧП называют сильный ливень с градом.





