В первом туре выборов лидера Консервативной партии побеждает Борис Джонсон

Новость последнего часа. Борис Джонсон, экс министр иностранных дел Великобритании, побеждает в первом туре выборов лидера Консервативной партии, то есть вероятного премьер-министра страны.



В ходе тайного голосования он набрал 114 голосов, опередив нынешнего главу МИД Джереми Ханта. Трое из десяти кандидатов выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.