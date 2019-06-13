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В первом туре выборов лидера Консервативной партии побеждает Борис Джонсон
Новость последнего часа. Борис Джонсон, экс министр иностранных дел Великобритании, побеждает в первом туре выборов лидера Консервативной партии, то есть вероятного премьер-министра страны.
В ходе тайного голосования он набрал 114 голосов, опередив нынешнего главу МИД Джереми Ханта. Трое из десяти кандидатов выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.
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