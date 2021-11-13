В планах у сейма Польши перекрыть железнодорожное сообщение с Беларусью

Польские законодатели тем временем неистовствуют. В планах у сейма - ужесточить правила на границе и перекрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Кому такими выпадами Варшава сделает хуже - вопрос. Подобными действиями власти пытаются привлечь к себе больше жалости со стороны Брюсселя и выклянчить у ЕС как можно больше средств. Ведь буквально пару недель назад европолитики в один голос оскорбляли страну за подрывающие концепцию "единого европейского дома" законопроекты. Зато теперь у Варшавы перед глазами мелькают призрачные 25 миллионов евро. Их поляки запрашивают якобы на "укрепление границы с Беларусью". Ведь, как известно, беременные женщины, изможденные голодом и плохой жизнью мужчины с детьми на руках - это самые опасные штурмовики границы.

