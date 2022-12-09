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В Подмосковье горит торговый центр

В Подмосковье вспыхнул сильный пожар. Пламя охватило торговый центр "Мега Химки". Над зданием черный столб дыма. По данным МЧС России, площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия слышны мощные взрывы, отмечают очевидцы.

Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти. В тушении задействованы 30 человек и 9 единиц техники, а также авиация.

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