В Подмосковье горит торговый центр

В Подмосковье вспыхнул сильный пожар. Пламя охватило торговый центр "Мега Химки". Над зданием черный столб дыма. По данным МЧС России, площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия слышны мощные взрывы, отмечают очевидцы.