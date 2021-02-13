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В Подмосковье обрушился торговый центр

Срочные новости приходят из Московской области. В городе Щелково обрушился купол манежа торгового центра. Под завалами могут находиться люди. Подробности выясняются.

Москву накрыл мощный шторм

По всей видимости, причиной обрушения могла стать погода. Сейчас в Москве бушует сильнейший шторм. Здесь побит суточный рекорд осадков. Снегопад продолжался всю ночь. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги. Накануне заваленные снегом улицы стали причиной 10-балльных длительных пробок. Проблемы и в столичных аэропортах - только вчера были задержаны десятки рейсов. Сейчас на МКАДе многокилометровые пробки.

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