В Подмосковье прогремел взрыв

2 марта в подмосковной Коломне прогремел взрыв, детали произошедшего пока неизвестны, пишет РИА Новости.



"Пока нет. Экстренные службы выехали на место", - ответили в пресс-службе администрации города на вопрос, есть ли более подробная информация о случившемся.



Там добавили, что звук взрыва был слышен не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.



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