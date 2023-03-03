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В Подмосковье прогремел взрыв

В Подмосковье прогремел взрыв

2 марта в подмосковной Коломне прогремел взрыв, детали произошедшего пока неизвестны, пишет РИА Новости.

"Пока нет. Экстренные службы выехали на место", - ответили в пресс-службе администрации города на вопрос, есть ли более подробная информация о случившемся.

Там добавили, что звук взрыва был слышен не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.

Фото:pixabay.com

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