3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Подмосковье прогремел взрыв
2 марта в подмосковной Коломне прогремел взрыв, детали произошедшего пока неизвестны, пишет РИА Новости.
"Пока нет. Экстренные службы выехали на место", - ответили в пресс-службе администрации города на вопрос, есть ли более подробная информация о случившемся.
Там добавили, что звук взрыва был слышен не по всему городу, а только в сельской части за Москвой-рекой.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов