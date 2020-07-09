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В Подмосковье прорвало дамбу - смыло несколько домов

Сильные ливни в Подмосковье стали причиной прорыва дамбы. В результате большая вода вышла в жилую зону. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков с домами. Поток смыл два жилых здания и одну хозпостройку. В населенном пункте объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы более 50 человек, в том числе семеро детей. К счастью, никто не пострадал.

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