Предпасхальные снегопады в России: в Подмосковье снег выпал ночью и не прекращается до сих пор. Местами высота покрова уже превышает 15 сантиметров. И это несмотря на то что сохраняется плюсовая температура и влажность. А в Тульской области под тяжестью снега падают деревья и рвутся провода. Без света остались 6 тысяч местных жителей.