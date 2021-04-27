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В Подмосковье снег выпал ночью и не прекращается до сих пор
Предпасхальные снегопады в России: в Подмосковье снег выпал ночью и не прекращается до сих пор. Местами высота покрова уже превышает 15 сантиметров. И это несмотря на то что сохраняется плюсовая температура и влажность. А в Тульской области под тяжестью снега падают деревья и рвутся провода. Без света остались 6 тысяч местных жителей.
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