В Подмосковье задержан сбытчик героина

Мужчине 29 лет, он житель одной из стран Средней Азии. Однако временно подозреваемый находился в России в общежитии. Собственно говоря, там оперативники и нашли три пакета и 61 сверток с порошком, а также атрибуты фасовщика - весы, упаковку и изоленту. Задержанный не стал отпираться и рассказал, что успел оборудовать два тайника с товаром. В общей сложности оперативники изъяли свыше двух с половиной килограммов героина. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.