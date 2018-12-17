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В подмосковном городе Дзержинский обрушилась крыша завода

Погибли не менее трех человек. Четверо в крайне тяжелом состоянии госпитализированы. Под завалами еще могут находиться люди. Среди версий - тяжесть снега, падение холодильника и нарушение техники безопасности при ремонте. Площадь обрушения - 130 квадратных метров. На месте работают более сотни спасателей.

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