В подмосковном городе Дзержинский обрушилась крыша завода

Погибли не менее трех человек. Четверо в крайне тяжелом состоянии госпитализированы. Под завалами еще могут находиться люди. Среди версий - тяжесть снега, падение холодильника и нарушение техники безопасности при ремонте. Площадь обрушения - 130 квадратных метров. На месте работают более сотни спасателей.