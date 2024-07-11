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В погоне за эффектным видео люди едва не стали жертвами оползня

В погоне за эффектным видео люди едва не стали жертвами оползня

В Индии на трассу сошел огромный оползень. Очевидцы решили запечатлеть эту мощь, но совсем не подумали о безопасности. В итоге толпа чудом не попала под тонны грунта. В последний момент люди успели отбежать, однако снимать продолжили.

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