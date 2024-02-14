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В политических кругах Украины истерия, вызванная социально-экономическими проблемами, коррупцией и провалами на фронте

Социально-экономические проблемы, коррупция и провалы на фронте вызывают истерию в политических кругах Украины. А еще увольнение главкома ВСУ Залужного. Кстати, рейтинг народного доверия к военному теперь один из самых высоких в "незалежной". Многие уверены, что впереди у него большая политическая карьера, которая даже может выбить из кресла бывшего кавээнщика. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, именно по этой причине Зеленский и Белый дом не хотят назначать выборы президента, а увольнение Залужного стало проявлением острой боязни потерять власть.

Если бы американцы хотели создавать видимость демократии, то выборы бы осуществились и на этих выборах шансы у Залужного большие. Но в том случае, если выборов не будет, то его постепенно будут убирать с повестки политического дня. Почему я так думаю? Да прежде всего потому, что приезжала Нуланд, она детально обсуждала ситуацию в стране и сделали вывод, что Зеленского надо сохранять. Они дали отмашку на увольнение Залужного и, соответственно, сделали вывод о том, что Залужный пока должен отойти в тень. Что будет дальше - посмотрим, потому что киевский режим показал свою абсолютную неспособность не только организовать работу экономики социальной сферы, но и использовать даже те огромные кредиты и деньги, которые выделялись американцами и европейцами. Понимание этого, на мой взгляд, у американцев есть, но, проанализировав всю ситуацию, они решили, по крайней мере при Байдене, Зеленского сохранять.
Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)

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