В политических кругах Украины истерия, вызванная социально-экономическими проблемами, коррупцией и провалами на фронте

Если бы американцы хотели создавать видимость демократии, то выборы бы осуществились и на этих выборах шансы у Залужного большие. Но в том случае, если выборов не будет, то его постепенно будут убирать с повестки политического дня. Почему я так думаю? Да прежде всего потому, что приезжала Нуланд, она детально обсуждала ситуацию в стране и сделали вывод, что Зеленского надо сохранять. Они дали отмашку на увольнение Залужного и, соответственно, сделали вывод о том, что Залужный пока должен отойти в тень. Что будет дальше - посмотрим, потому что киевский режим показал свою абсолютную неспособность не только организовать работу экономики социальной сферы, но и использовать даже те огромные кредиты и деньги, которые выделялись американцами и европейцами. Понимание этого, на мой взгляд, у американцев есть, но, проанализировав всю ситуацию, они решили, по крайней мере при Байдене, Зеленского сохранять.

Николай Азаров, премьер-министр Украины (2010-2014 гг.)