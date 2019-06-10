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В Польше аномальная жара

В центральной и южной частях страны выше 30 тепла. По прогнозам, в ближайшие дни в регионе станет еще жарче. Уже завтра воздух в одиннадцати польских воеводствах прогреется до 35 градусов.

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