В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком

В Польше автобус, перевозивший детей, столкнулся с грузовиком. Пострадали 13 человек. Всего автобус вез 44 ребенка из детского лагеря, авария произошла в Лодзинском воеводстве. Ударом разбило переднюю часть транспортного средства. Из-за ДТП на несколько часов перекрыли автостраду. Причины произошедшего выясняются.