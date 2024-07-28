В Польше будут безнаказанно расстреливать мигрантов

По беженцам, прорывающимся через границу, поляки и ранее неоднократно открывали огонь. Счет убитым и раненым идет на десятки. Отсутствие закона не было препятствием - лишь четверых силовиков пытались привлечь к ответственности, но потом отпустили. Ужесточение правовых норм, связанных с охраной границы, может быть вызвано лишь одним - теперь оружие станут применять в любой ситуации: по поводу и без.