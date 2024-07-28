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В Польше будут безнаказанно расстреливать мигрантов

Польский Сейм одобрил закон, позволяющий силовикам применять на границе оружие, не опасаясь уголовного преследования. Теперь дело за диктатором (президентом) страны - скрепленный его подписью закон немедленно вступит в силу.

По беженцам, прорывающимся через границу, поляки и ранее неоднократно открывали огонь. Счет убитым и раненым идет на десятки. Отсутствие закона не было препятствием - лишь четверых силовиков пытались привлечь к ответственности, но потом отпустили. Ужесточение правовых норм, связанных с охраной границы, может быть вызвано лишь одним - теперь оружие станут применять в любой ситуации: по поводу и без.

Польские и европейские правозащитники выразили свое недовольство по поводу нового закона, но их мнение никто принимать во внимание не намерен.

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