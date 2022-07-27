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В Польше дефицит сахара
Из польских магазинов внезапно исчез сахар. Восполнить дефицит власти не в силах, но обвиняют население в том, что люди поддались панике. В летний период у поляков всегда было популярным домашнее консервирование. Резкий рост цен на продовольствие и электроэнергию заставил граждан активно делать запасы на зиму. На фоне сахарного ажиотажа часть торговых сетей ввела нормы отпуска (сперва по 10 килограммов на человека, а потом планку снизили до двух). Потребительскую панику это только усилило.
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