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В Польше демонтировали памятник солдатам Красной армии
Стирание исторической памяти продолжает Запад. В Польше снесли очередной монумент советской эпохи. В городе Хжовице демонтировали памятник солдатам Красной армии. Он был установлен на месте гибели 620 бойцов 1-го Украинского фронта, отдавших жизнь за освобождение Польши. Однако сейчас, как заявлено на церемонии сноса, для красных звезд в Европе нет места.
Около 20 лет назад в стране насчитывалось более 500 советских памятников, к данному моменту их осталось чуть больше 100.
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