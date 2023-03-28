В Польше демонтировали памятник солдатам Красной армии

Стирание исторической памяти продолжает Запад. В Польше снесли очередной монумент советской эпохи. В городе Хжовице демонтировали памятник солдатам Красной армии. Он был установлен на месте гибели 620 бойцов 1-го Украинского фронта, отдавших жизнь за освобождение Польши. Однако сейчас, как заявлено на церемонии сноса, для красных звезд в Европе нет места.