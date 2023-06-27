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В Польше допустили крах Украины

В Польше заявили о "вымирании" Украины и допустили ее крах как государства. Как пишет портал Onet, после начала конфликта из Украины уехали 8 млн граждан, и на данный момент в стране остаются не более 30 млн человек. При этом цифра не учитывает естественную смертность в стране.

По словам польского демографа, для Киева есть три демографических сценария: плохой (30 млн человек через несколько лет после конфликта), очень плохой (25 млн) и драматичный (не более 20 млн).

Эксперт отметил, что для восстановления страны необходимо возвращение людей обратно, так как уровень рождаемости, по прогнозам, в этом году снизится до 0,7%. Однако из-за "серьезной безработицы" в страну вернется максимум половина уехавших, считает специалист.

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