В Польше допустили крах Украины

В Польше заявили о "вымирании" Украины и допустили ее крах как государства. Как пишет портал Onet, после начала конфликта из Украины уехали 8 млн граждан, и на данный момент в стране остаются не более 30 млн человек. При этом цифра не учитывает естественную смертность в стране.

По словам польского демографа, для Киева есть три демографических сценария: плохой (30 млн человек через несколько лет после конфликта), очень плохой (25 млн) и драматичный (не более 20 млн).