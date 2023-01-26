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В Польше фермеры перекрыли проезд грузовикам с сельхозпродукцией из Украины

Еврокомиссия обсудит варианты пересмотра режима либерализации торговли с Украиной из-за того, что экспорт зерновых ставит европейских фермеров в бедственное положение. Пересмотр льгот для украинской продукции из-за жалоб государств - членов Евросоюза может произойти в ближайшие недели - пишет "Юрэктив". По мнению издания, Киев может продавать продукты так дешево, как не могут себе позволить европейские производители. Польские фермеры уже начали перекрывать дороги, чтобы заблокировать транспорт с дешевой сельхозпродукцией из Украины.

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