В Польше фермеры перекрыли проезд грузовикам с сельхозпродукцией из Украины

Еврокомиссия обсудит варианты пересмотра режима либерализации торговли с Украиной из-за того, что экспорт зерновых ставит европейских фермеров в бедственное положение. Пересмотр льгот для украинской продукции из-за жалоб государств - членов Евросоюза может произойти в ближайшие недели - пишет "Юрэктив". По мнению издания, Киев может продавать продукты так дешево, как не могут себе позволить европейские производители. Польские фермеры уже начали перекрывать дороги, чтобы заблокировать транспорт с дешевой сельхозпродукцией из Украины.