В Польше фермеры заблокировали движение в центре Варшавы

Протестующие требуют поддержки правительства для польских производителей. В торговых сетях должна быть специальная маркировка для местных продуктов и не менее половины продовольствия польского производства. Часть фермеров специально для акции облачилась в желтые жилеты, видимо, по примеру парижан.