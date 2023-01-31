3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Польше фиксируют стремительный рост детских самоубийств - самым юным 7-12 лет
Шокирующую статистику публикуют польские СМИ. В стране фиксируют стремительный рост детских самоубийств.
За прошлый год количество суицидов среди детей и подростков превысило 2 тыс., что на 150 % больше в сравнении с 2020 годом. Самым юным из решивших покончить с собой - 7-12 лет. Побит и рекорд попыток суицида, закончившихся смертью 150 случаев.
Журналисты и общественные деятели обращают внимание, что основными причинами являются психические расстройства, проблемы в семье и травля в школе. Как отмечают эксперты, это стало результатом многолетнего пренебрежения психологической помощью детям со стороны системы образования.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов