ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше фиксируют стремительный рост детских самоубийств - самым юным 7-12 лет

Шокирующую статистику публикуют польские СМИ. В стране фиксируют стремительный рост детских самоубийств.

За прошлый год количество суицидов среди детей и подростков превысило 2 тыс., что на 150 % больше в сравнении с 2020 годом. Самым юным из решивших покончить с собой - 7-12 лет. Побит и рекорд попыток суицида, закончившихся смертью 150 случаев.

Журналисты и общественные деятели обращают внимание, что основными причинами являются психические расстройства, проблемы в семье и травля в школе. Как отмечают эксперты, это стало результатом многолетнего пренебрежения психологической помощью детям со стороны системы образования.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все