В Польше фиксируют стремительный рост детских самоубийств - самым юным 7-12 лет

За прошлый год количество суицидов среди детей и подростков превысило 2 тыс., что на 150 % больше в сравнении с 2020 годом. Самым юным из решивших покончить с собой - 7-12 лет. Побит и рекорд попыток суицида, закончившихся смертью 150 случаев.