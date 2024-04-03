В Польше футбольные фанаты избили белорусского тренера Хацкевича

В Польше фанаты избили белорусского тренера Александра Хацкевича, сообщает БЕЛТА со ссылкой наmeczyki.pl.

В сообщении отмечается, что группа хулиганов вторглась сегодня на тренировку клуба "Заглембе" (Сосновец), в результате их агрессивных действий пострадал белорусский специалист Александр Хацкевич, который является тренером команды. В клубе подтвердили случившееся.

Польские СМИ ранее писали, что Хацкевич в скором времени должен покинуть команду. На тренерском посту его должен заменить Марек Сагановский, с которым руководство "Заглембе" уже ведет переговоры.

Александр Хацкевич начинал футбольную карьеру в минском "Динамо". В 1996 году перешел в киевское "Динамо". Тренерскую карьеру начал в 2007 году в качестве играющего тренера "Динамо" (Минск). 4 декабря 2014 года был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, которую возглавлял до 6 декабря 2016 года. 16 января 2024 года Хацкевич возглавил польский "Заглембе".