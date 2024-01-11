В Польше готовятся к подавлению протестов

Усиленные наряды будут выставлены у здания следственного изолятора, где сейчас содержатся бывший глава МВД страны Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.

Митинги организуют сторонники партии "Право и справедливость", не смирившейся с проигрышем на выборах. Организаторы указывают, что это будет протест против правительства Дональда Туска и против "нарушения его предвыборных обещаний". Однако на улицах слышны мнения о том, что задержанных попросту пытаются использовать как предлог для выступлений.