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В Польше готовятся к подавлению протестов

В Варшаве готовятся к подавлению митингов - на улицы польской столицы выйдут 3 тыс. полицейских на время демонстраций.

Усиленные наряды будут выставлены у здания следственного изолятора, где сейчас содержатся бывший глава МВД страны Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик.

Митинги организуют сторонники партии "Право и справедливость", не смирившейся с проигрышем на выборах. Организаторы указывают, что это будет протест против правительства Дональда Туска и против "нарушения его предвыборных обещаний". Однако на улицах слышны мнения о том, что задержанных попросту пытаются использовать как предлог для выступлений.

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