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В Польше и Чехии проходят антивоенные митинги

Поляки не согласны с властями. В стране проходят антивоенные митинги. Так, на улицы Быдгоща вышли люди, выступая против желания правительства втянуть страну в военный конфликт ради каких-то сомнительных выгод. Они несли плакаты: "Не хотим умирать за Бандеру!", "Это не наша война!", "Поляк в Польше хозяин!", "Это Польша, а не Укрополь".

Против поставок вооружения Киеву выступают и чехи. В Праге манифестанты требовали снять флаг Украины с Национального музея. После акции они попытались прорваться внутрь здания, но помешала полиция. Задержаны 18 человек.

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