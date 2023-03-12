В Польше и Чехии проходят антивоенные митинги

Поляки не согласны с властями. В стране проходят антивоенные митинги. Так, на улицы Быдгоща вышли люди, выступая против желания правительства втянуть страну в военный конфликт ради каких-то сомнительных выгод. Они несли плакаты: "Не хотим умирать за Бандеру!", "Это не наша война!", "Поляк в Польше хозяин!", "Это Польша, а не Укрополь".