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В Польше и Литве 1 сентября протесты вместо уроков, в Латвии острая нехватка педагогов, в Молдове исчезло более 400 школ
В первый день учебного года польские учителя массово вышли на акцию протеста у здания образовательного министерства в Варшаве.
Как и в прошлые годы тысячи тружеников национального образования со всей страны требуют повышения зарплаты, которая у польских учителей одна из самых низких по стране. Чувства местных служителей сферы образования выражены на плакатах: "Голодный учитель ничему не научит", "Где наши деньги?" По данным Союза польских учителей, в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов.
В Литве протесты вместо уроков
В Литве учителя тоже устали просить повышения зарплаты и улучшения условий труда. Объявили предупредительную забастовку по всей стране. Акция намечена на 15 сентября. На это профильный министр язвительно выразил надежду, что те "не пойдут штурмом" на здание правительства.
В Латвии не хватает педагогов со знанием латышского
В Латвии острая нехватка педагогов из-за преследования русскоязычных специалистов. С началом нового учебного года в Риге не открылись 33 группы в детских садах.
Все из-за возросших требований к уровню знания латышского языка. На данный момент только в столичных детсадах пустуют более сотни вакансий.
Прелести европейской интеграции
В Молдове исчезло более 400 школ, а количество учителей сократилось в 2 раза. Информацию обнародовал экс-президент Игорь Додон. В этом году в стране с населением около 2 с половиной миллионов человек стало на 400 тысяч школьников меньше, чем было в 1999 году. По мнению Додона, эта негативная тенденция сохранится, в последующие годы страна потеряет еще около 50 тысяч учащихся. И в такой ситуации на первом уроке молдавским детям рассказывают о прелестях европейской интеграции.
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