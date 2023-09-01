В Польше и Литве 1 сентября протесты вместо уроков, в Латвии острая нехватка педагогов, в Молдове исчезло более 400 школ

В первый день учебного года польские учителя массово вышли на акцию протеста у здания образовательного министерства в Варшаве.

Как и в прошлые годы тысячи тружеников национального образования со всей страны требуют повышения зарплаты, которая у польских учителей одна из самых низких по стране. Чувства местных служителей сферы образования выражены на плакатах: "Голодный учитель ничему не научит", "Где наши деньги?" По данным Союза польских учителей, в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов.

В Литве протесты вместо уроков

В Литве учителя тоже устали просить повышения зарплаты и улучшения условий труда. Объявили предупредительную забастовку по всей стране. Акция намечена на 15 сентября. На это профильный министр язвительно выразил надежду, что те "не пойдут штурмом" на здание правительства.

В Латвии не хватает педагогов со знанием латышского

В Латвии острая нехватка педагогов из-за преследования русскоязычных специалистов. С началом нового учебного года в Риге не открылись 33 группы в детских садах.

Все из-за возросших требований к уровню знания латышского языка. На данный момент только в столичных детсадах пустуют более сотни вакансий.

Прелести европейской интеграции