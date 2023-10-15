Белорусские предатели, которые стали посмешищем для всего мира, стоя с протянутой рукой пред Вашингтоном, из кожи вон лезут, чтобы хоть как-то засветится в новостных лентах. Постят нелепые фото и высказывают, как им кажется, "экспертные мнения". А еще отрабатывают нужную Западу повестку, где каждому велено кричать во всеуслышание, что в любой другой стране лучше и безопаснее, чем в Беларуси. Где они были заложниками "рэжыма" и так хотели для родины "демократии". А в итоге стали бесправными марионетками в опасной игре.

Такова судьба всех, кто оказался на чужбине. В Польше и Прибалтике разгорается новый скандал, связанный c получением персональных данных граждан Украины. Хакерская атака на ряд европейских сайтов обнажила не самые лицеприятные стороны мнимой европейской демократии. Фамилии, возраст, подробности личной жизни стали объектами внимания западных спецслужб. Оказывается, украинцев, которые сейчас проживают в Европе, взял на карандаш Центр информационных технологий в Варшаве. Доступ к базе данных был получен в ходе хакерской атаки.

В распоряжении журналистов АТН оказался интересный документ с подробностями о тестировании на украинцах специального программного обеспечения. Так называемые биометрические карты под предлогом оказания материальной помощи Европа выдавала переселенцам из Украины. Особый интерес - к мужчинам, подлежащим мобилизации у себя на родине.

Совпадение ли? Учитывая требование Зеленского к странам ЕС - вернуть потенциальных призывников домой. Расследование "Главного эфира".

Что волнует украинцев, которые после начала СВО экстренно покинули родину. Бежали в Польшу или куда подальше? Жилье, работа... Безусловно, важно. Но все бытовые вопросы стали второстепенными, когда сомнительная перспектива - "вернуться домой" (синоним "быть брошенными на фронт") - вышла из виртуальной среды (а начиналось все именно здесь) и оказалась реальностью. Причем для всех, кто предпочел мобилизации эмиграцию.

Обо всем по порядку. С начала СВО из Украины выехали более трех миллионов человек. Около 40 % - мужчины. Из них 80 тыс. призывного возраста осели в Польше. Переселенцев посчитали буквально поголовно - до последнего украинца. Причем официальные цифры Варшава выдала моментально. Вопрос как? насторожил самих украинцев. Ведь выезжали нелегально.

Далее СМИ начали распространять новость о передаче Польшей Украине причастных к организации канала миграции мужчин на территорию ЕС. Что, естественно, вызвало опасение тех, кто воспользовался "услугой коридора". А после массированной хакерской атаки на государственные сайты Прибалтики и Польши - в сеть попало много любопытной информации. Поводов для беспокойства у граждан Украины, которые находятся в ЕС, стало еще больше. Их фамилии, возраст, семейное положение и другую персональную информацию аккумулировали в базах спецслужбы Литвы, Латвии и Польши. И уж точно не любопытства ради - особый интерес вызвали потенциальные призывники, которые стали не более чем разменной монетой на территории чужого государства.

В чатах релокантов в Польше идет активное обсуждение утечки их персональных данных. Речь в переписке все чаще о картах, которые украинцам выдавали на территории Польши - под предлогом получения на них денежных выплат. Оформление обещали быстрое. Всего-то каждому претенденту на пособие необходимо было сдать биометрические данные. Казалось бы, ничего подозрительного, ведь в Европе идентификация по отпечаткам уже несколько лет используется в платежных картах. Удобно. Тем более что разработчики программного обеспечения гарантируют владельцам таких карт полную конфиденциальность. Которая, по всей видимости, не распространяется на украинцев. Иначе как объяснить, что информация о них вот так просто может стать достоянием "третьих лиц".

Вот таким образом, переселенцы на территории ЕС стали заложниками политических интриг и оказались под прицелом западных спецслужб. Дальнейший сценарий для самих украинцев очевиден. Назад в Украину. Их жизни на Западе - всего-то предмет торга. Главное, определиться, кому продать подороже.

Желающих поделиться своей историей, прямо скажем, не много. Запуганы, есть вероятность остаться вообще ни с чем, ну а в худшем случае - быть выдворенными из страны.

Тем более, когда уже знаешь, что буквально каждый шаг контролируют спецслужбы чужого государства. Чего ждать дальше - можно только догадываться.

А теперь вопрос к белорусам, которые в 2020-м клюнули на мнимую помощь ЕС и отсиживаются в Польше и Прибалтике: как вам перспектива (или уже реальность ?) быть чипированными - речь, конечно, не о классическом понимании, западными спецслужбами? Вы ведь и данные свои оставляли в различных фондах, и за выплатами с протянутой рукой стояли. А потом, как только информация была собрана, программы почему-то резко сворачивались. Совпадение? Или на вас все же отрабатывали определенный сценарий? Не хотели мириться, как вы это называете с "режимом", но попали на крючок псевдодемократии. Хотя, если на пана работать нравится и прислуживать тем, кто уничтожал предков, дело, конечно, ваше. Вопрос в другом: какую участь для вас определили в чужом государстве?