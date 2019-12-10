В Польше исламист собирался взорвать торговый центр

В Польше предотвращен теракт. Агентством внутренней безопасности государства задержан гражданин Украины. На данный момент известно лишь, что он не так давно перешел в ислам. 6 декабря был арестован. Мишенью для террористической атаки (по данным польской генеральной прокуратуры) арестованный выбралторговый центр в городе Пулавы Люблинского воеводства. За решеткой он может провести до 5 лет.



