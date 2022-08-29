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В Польше к шахте в Люблине за углем вытянулась бесконечная очередь
Процессы разрушения запущены Вашингтоном и по всей Европе. ЕС поглощает санкционный энергокризис. Оккупированный мозг еврочиновников напрочь отказывается соображать. Люди вынуждены сами решать, как выживать дальше. В Польше к шахте в Люблине вытянулась просто огромная очередь. Все стоят за углем. Бесконечная вереница людей и автомобилей даже стала своеобразной достопримечательностью. Ведь дожидаться возможности загрузиться топливом приходится сутками. Такую панику спровоцировал сам Моравецкий. Премьер заявил, что угля в стране нет в достаточном количестве. Как, собственно, нет и альтернативы российскому газу. Но Польша же от него отказалась. Как говорится, "голова, голова - без мозгов - без мозгов".
Горячая осень и холодная зима: Нерадостные перспективы Европы
Социальная и экономическая неопределенность все мощнее сотрясают Запад. Хорватское издание Geopolitika News предрекает европейским лидерам "горячую осень", а жителям региона - холодную зиму. Неподъемная стоимость газа, электроэнергии, дорожающие продукты. Все это влияет на настроения граждан. По прогнозам журналистов, не за горами народные бунты.
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