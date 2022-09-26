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В Польше хотят обязать заключенных платить за электроэнергию
Правительство Польши намерено обязать заключенных платить за электроэнергию. Об этом сообщает польское Radio Eska.
Отмечается, что министр юстиции, генпрокурор Польши Збигнев Зебро представил законопроект, который вносит соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
В частности, новация вводит фиксированную ежемесячную плату за потребление электроэнергии. Теперь заключенные тюрем, а также следственных изоляторов должны будут каждый месяц платить 20 злотых за использование дополнительного электрооборудования, такого как чайник, телевизор и радио. Плата будет взиматься в первый рабочий день месяца. Если оплатить этот сбор заключенный не может, то долг будет взыскан после его освобождения.
Планируется, что доход от подобного нововведения составит 15,7 млн злотых в год. Ожидается, что поправки к Уголовному кодексу вступят в силу с 1 января 2023 года.
Подобная мера направлена на борьбу с энергетическим кризисом.
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