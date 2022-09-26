В Польше хотят обязать заключенных платить за электроэнергию

В частности, новация вводит фиксированную ежемесячную плату за потребление электроэнергии. Теперь заключенные тюрем, а также следственных изоляторов должны будут каждый месяц платить 20 злотых за использование дополнительного электрооборудования, такого как чайник, телевизор и радио. Плата будет взиматься в первый рабочий день месяца. Если оплатить этот сбор заключенный не может, то долг будет взыскан после его освобождения.

