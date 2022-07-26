В Польше хотят самостоятельно решать вопросы экономии газа

Энергокризис стал яблоком раздора для Европы. Единых действий от стран - членов ЕС ждать не стоит. О том, что Португалия не может участвовать в урегулировании европейского газового кризиса в ущерб своей энергосистеме, заявил министр окружающей среды страны. За то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, выступает и Польша.