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В Польше хотят самостоятельно решать вопросы экономии газа
Энергокризис стал яблоком раздора для Европы. Единых действий от стран - членов ЕС ждать не стоит. О том, что Португалия не может участвовать в урегулировании европейского газового кризиса в ущерб своей энергосистеме, заявил министр окружающей среды страны. За то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, выступает и Польша.
Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан. Нам сегодня не нужны никакие ограничения. Хранилища полные, поставки газа реализуются.
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