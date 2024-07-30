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В Польше хотят ввести налог на придорожные кресты, часовни и статуи святых

Польское Министерство финансов намерено зачислить в объекты налогообложения придорожные кресты, часовни и статуи святых. Фискальные службы считают, что речь идет об объектах, которые стоят на территории, отведенной под дорожную инфраструктуру, а если это так, то государство должно получить за это компенсацию.

Очевидно, платить налог будут муниципалитеты, в которых есть такие кресты и часовни. Нынешнее правительство Польши не считает нужным поддерживать добрые отношения с католической церковью, и, возможно, налогом будут обременены сами костелы.

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