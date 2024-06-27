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В Польше коммунальный кризис - людям придется заплатить около 500 евро за отопление

Громкий скандал разгорелся в Польше. В Пясечно местные жители получили фантастические счета за коммуналку - около 500 евро, в основном за отопление.

История выплеснулась на страницы газет и оказалось, что проблема является не локальной, а общенациональной. Услуги поставок газа в городе осуществляла частная компания. Она приобретала топливо на свободном рынке, а завышенными счетами не только компенсировала издержки, но и обеспечивала себе приличную прибыль.

Выяснилось, что подобное может повториться практически в любом населенном пункте страны из-за дыр в законах и жадности бизнесменов. Теперь властям придется спешно блокировать возможность выставления завышенных счетов гражданам, на ходу латая законодательство. А жителям Пясечно шокирующие суммы надо будет все-таки оплатить.

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