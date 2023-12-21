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В Польше меняют всю верхушку управления общественных средств массовой информации
В Польше полным ходом идет захват четвертой вертикали власти. На прицеле государственные СМИ. Новое правительство во главе с Туском с ярой злобой принялось зачищать всю верхушку управления общественных средств массовой информации. Поддержка партии "ПиС" в ходе выборов аукнулась Польскому агентству печати, телекомпании TVP, целому ряду радиостанций и других СМИ. Устранение неугодных проходит под лицемерными лозунгами "вернуть гражданам контроль над СМИ" и "обеспечить свободу слова и доступ к достоверной информации". А это значит, что при режиме Дуды - Моравецкого таковой у поляков не было?
Недовольные действиями нынешних польских властей вышли на акцию протеста в Варшаве. К зданию захваченного полицией телеканала TVP даже приехал режимник Моравецкий. Он решил поддержать прикормленных им же журналистов, но оттуда его просто выставили.
Предпринял попытку вмешаться в ситуацию и сам польский главарь. Дуда в письме Туску заявил о нарушении конституционных принципов страны. Правда, результата это не возымело.
Ничего хорошего. Польские политические элиты - это элиты компрадорские, они не работают для польских интересов, они работают для интересов тех людей, которые их создали как политиков.
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