В Польше меняют всю верхушку управления общественных средств массовой информации

В Польше полным ходом идет захват четвертой вертикали власти. На прицеле государственные СМИ. Новое правительство во главе с Туском с ярой злобой принялось зачищать всю верхушку управления общественных средств массовой информации. Поддержка партии "ПиС" в ходе выборов аукнулась Польскому агентству печати, телекомпании TVP, целому ряду радиостанций и других СМИ. Устранение неугодных проходит под лицемерными лозунгами "вернуть гражданам контроль над СМИ" и "обеспечить свободу слова и доступ к достоверной информации". А это значит, что при режиме Дуды - Моравецкого таковой у поляков не было?