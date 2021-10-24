В Польше митингующие возмущены жестокостью и бессердечием властей

В польском городе Михалово прошел митинг в защиту мигрантов, застрявших на границе с Беларусью. Демонстрацию организовала группа "Матери на границе". Митингующие возмущены жестокостью и бессердечием властей. На этой неделе на польско-белорусской границе было обнаружено тело еще одного мигранта. На границу не допускают журналистов и представителей гуманитарных организаций. Тысячи беженцев с августа пытаются проникнуть через территорию Беларуси в страны Прибалтики. Сейчас на границе размещены 6 тысяч солдат, действует режим чрезвычайной ситуации.