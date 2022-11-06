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В Польше начались военные учения с участием стран НАТО

2 тысячи военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США. В Польше начались военные учения "Пума-22" с участием стран НАТО.

Главной целью называют улучшение совместной работы войск и проверку организации тактических мероприятий. Учения проходят на полигоне Нова-Демба, в непосредственной близости к белорусской границе, и продлятся до 9 ноября.

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