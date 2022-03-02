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В Польше начался процесс изъятия российской недвижимости

МИД Польши запустил процесс изъятия российской недвижимости, включая здание общеобразовательной школы при посольстве России. Варшава утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости с правовой точки зрения никак не оформлен и на него нет действующих договоров.

В Москве же убеждены, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью России.

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