В Польше начался процесс изъятия российской недвижимости

МИД Польши запустил процесс изъятия российской недвижимости, включая здание общеобразовательной школы при посольстве России. Варшава утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости с правовой точки зрения никак не оформлен и на него нет действующих договоров.



В Москве же убеждены, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью России.