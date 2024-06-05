Варшава изо всех сил оберегает информационный вакуум в стране. В Польше начинает работу комиссия по изучению гипотетического влияния России и Беларуси на политику страны. По сообщениям премьера польского режима, стартует она уже сегодня. Напомним, Туск распорядился создать ее после побега судьи, теперь уже диссидента Томаша Шмидта в Беларусь.