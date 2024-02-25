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В Польше начинаются слушания по визовому скандалу
В Польше начинаются слушания по визовому скандалу. Первые свидетели предстанут перед парламентской комиссией по расследованию визового скандала 26 февраля. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкойна Польское агентство печати (PAP).
Будут допрошены бывший заместитель главы польского Министерства иностранных дел Петр Вавжик и его коллега Эдгар К. Обоим предъявлены обвинения в рамках расследования, проводимого прокуратурой Люблина. Затем 27 февраля комиссия заслушает бывшего генерального консула Республики Польша в Мумбаи Дамиана Ижика и его заместителя.
"Мы начинаем парламентское расследование. Вызванные свидетели подтвердили свое присутствие", - сообщил PAP глава комиссии по визовым скандалам Михал Щерба, депутат Сейма от партии "Гражданская платформа". По его словам, комиссия уже располагает информацией и документами из прокуратуры, МИД, МВД и Пограничной службы, которые он запросил в ходе заседания 6 февраля.
"Показания Петра Вавжика и Эдгара К. имеют решающее значение для понимания того, как развивалась схема выдачи виз за взятки и почему она могла продолжаться так долго без решительной реакции со стороны государства и соответствующих служб", - сказал Щерба.
"Предварительная информация шокирует масштабами коррупции и отсутствием адекватной реакции со стороны государства", - отметил он. В распоряжении комиссии находится 60 томов прокурорского дела. Щерба сообщил, что в ходе работы над материалами следственная комиссия также обнаружила новые данные, которые до сих пор не были охвачены расследованием. В МИД заметили серьезные нарушения в программе Польского агентства инвестиций и торговли "Польша. Бизнес-гавань" (Poland.Business Harbour), по которой могли быстро оформить национальную визу IT-специалисты и участники стартапов.
Он добавил, что показания перед следственной комиссией, вероятно, расширят знания прокуроров о визовом скандале. Щерба напомнил, что в прошлом году была инициирована проверка МИД в связи с визовым скандалом. Он сказал, что, насколько ему известно, результаты проверки должны быть представлены в ближайшее время.
31 августа 2023 года Петр Вавжик, курировавший консульские дела, в том числе систему выдачи виз, был уволен с должности статс-секретаря МИД Польши. В качестве причины было названо "отсутствие удовлетворительного сотрудничества". Спустя несколько дней Матеуш Моравецкий (занимавший на тот момент должность премьер-министра Польши) признал, что увольнение Вавжика связано с деятельностью ЦБА - польской спецслужбы по борьбе с коррупцией в государственном и частном секторе. В последующие дни в СМИ стали появляться сообщения о том, что польские визы выдавались за деньги и вне очереди сотрудниками польских консульских служб и Министерства иностранных дел. В январе 2024 года Вавжик был задержан сотрудниками Люблинского отделения ЦБА по делу о визовом скандале.
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