В Польше намерены создать международный армейский корпус

Варшава продолжает лелеять мечты о возрождении Речи Посполитой. В Польше, по сообщению ряда СМИ, создают так называемый Литовско-польско-украинский корпус для использования в том числе на территории Западной Украины.

Создание формирования было одной из тем визита в Киев генсека НАТО. Отмечается, что Минобороны Польши уже разворачивает агитацию по вступлению в корпус через СМС-сообщенияи электронные письма, рекламные баннеры и видеоролики в соцсетях. Добровольцев из Польши и Литвы приглашают служить в Люблин.