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В Польше намерены создать международный армейский корпус

Варшава продолжает лелеять мечты о возрождении Речи Посполитой. В Польше, по сообщению ряда СМИ, создают так называемый Литовско-польско-украинский корпус для использования в том числе на территории Западной Украины.

Создание формирования было одной из тем визита в Киев генсека НАТО. Отмечается, что Минобороны Польши уже разворачивает агитацию по вступлению в корпус через СМС-сообщенияи электронные письма, рекламные баннеры и видеоролики в соцсетях. Добровольцев из Польши и Литвы приглашают служить в Люблин.

Украинская бригада будет базироваться на Западной Украине на учебном полигоне "Яворово". По плану, в корпусе задействуют до 25 тысяч человек. Однако пока ожидаемого эффекта пропаганда не возымела - поляки не спешат записываться в списки добровольцев.

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