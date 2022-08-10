В Польше назревает фармакологический кризис

Польша может столкнуться с пустыми аптечными полками. Вице-президент Высшего фармацевтического совета страны выразил опасения относительно нехватки лекарств. На наполнение аптек влияет все разгоняющаяся инфляция, в критическом случае разработка фармакологии может стать для страны просто нерентабельной. В сетях расходится пессимистичная шутка: в скором времени, чтобы получить лекарства, людям придется заложить дома.