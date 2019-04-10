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В Польше несмотря на забастовку учителей проходят школьные экзамены

По словам членов Центральной экзаменационной комиссии, в подавляющем большинстве учебных заведений испытания проводятся в соответствии с графиком. Общенациональная забастовка учителей в Польше началась в понедельник. Главное требование - улучшения условий труда.

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