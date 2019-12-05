В Польше обрушился жилой дом из-за взрыва газа

ЧП на юге Польши. В жилом трехэтажном доме в городе Щирке произошел взрыв газа. Он вызвал обрушение конструкций и пожар. По последним данным, в доме находились восемь человек. Все они пропали без вести. Очевидцы говорят, что мощный взрыв можно было услышать за много километров от места происшествия. Около сотни спасателей разбирают завалы и разыскивают пропавших.